Rumanía reduce un 50 % el margen de beneficios de las petroleras ante crisis en el sector

El paquete de medidas, que será adoptado mañana, martes, mediante un decreto de emergencia que declarará la situación de crisis en el mercado del crudo y sus derivados, se aplicará durante un periodo inicial de seis meses, con posibilidad de prórroga, precisa la nota.

Además de rebajar el margen de beneficio de las empresas del sector a la mitad del promedio del año pasado, se suspenderá la obligación de que la gasolina tenga un mínimo del 8 % de biocombustible y se prevé la creación de un mecanismo para prevenir la especulación.

Por otra parte, la exportación intracomunitaria de gasolina y diésel estará sujeta, durante el periodo de crisis, a la autorización previa por escrita de los ministerios de Economía y Energía.

"Las medidas no son perfectas y no podrán absorber por completo el impacto de las perturbaciones globales causadas por los conflictos en Oriente Medio”, pero las autoridades consideran que sí podrán moderar el encarecimiento, declaró hoy el ministro de Energía, Bogdan Ivan, en rueda de prensa en Bucarest.

Según el titular, estas disposiciones se actualizarán semanalmente en función de la situación en los mercados internacionales, donde los precios del petróleo y el gas se han disparado a raíz del ataque lanzado por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, y en especial por el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz y los bombardeos de instalaciones del sector en la región.

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Rumanía registra precios récord de la gasolina y el diésel, de más de 9 lei (1.76 euros) y casi 10 lei (1,96 euros) por litro, respectivamente.