Rusia prohíbe a la oposición protestar contra bloqueos de internet con la excusa del covid

Nadezhdin, el aspirante presidencial en 2024 que había convocado las manifestaciones, escribió en su cuenta de Telegram que se toma la respuesta de las autoridades como “una burla”.

“Todas las respuestas son iguales y parecen una burla. No podéis (reuniros) por el covid”, dijo.

A la vez, lamentó que otras manifestaciones en los mismos lugares sí se autorizan sin que la situación epidemiológica afecte sus celebraciones.

Los seguidores de Nadezhdin, que no llegó a ser inscrito como candidato por las autoridades electorales por defecto de forma, querían organizar las protestas el 29 de marzo.

Previamente, también las autoridades de la capital rusa prohibieron actos de protesta por los bloqueos en internet, que había solicitado el partido opositor Yábloko para el 1 de marzo.

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La respuesta oficial de la alcaldía de Moscú indicaba que la celebración de tales eventos es imposible debido al riesgo de propagación del coronavirus

Los organizadores de la protesta, por su parte, prometieron recurrir la prohibición que tiene “motivaciones políticas”, aseguraron.

La semana pasada, la policía detuvo en Moscú a una joven de 19 años que administraba un canal de Telegram y que presuntamente planeaba convocar una manifestación en la capital rusa contra la ralentización de la red que tiene lugar en Rusia.

El mes pasado, varios medios rusos adelantaron que Telegram sería bloqueado definitivamente a comienzos de abril próximo.

Las autoridades justifican la medida por el deseo de minimizar los casos de reclutamiento de personas para cometer distintos delitos que se realizan a través de esa popular aplicación.

El dueño de Telegram, Pável Dúrov, contra el que se ha abierto una causa penal, acusa, por su parte, a las autoridades, de censurar la libertad de expresión.

De acuerdo con la prensa rusa, la ralentización de Telegram en el país se endurece cada día y ya supera el 80 %.

Los expertos aseguran que es muy difícil bloquear el servicio de mensajería en un 100 %, algo que Rusia ya intentó en el pasado, pero tuvo que renunciar luego a estos planes, pero su mal funcionamiento puede obligar al vasto auditorio de Telegram a mudarse a otras plataformas.

Simultáneamente, en Rusia aumentan los bloqueos de internet móvil, que afectan ya a la capital del país, algo que no había pasado hasta este marzo.