Salen 8 gazatíes a Egipto para recibir tratamiento, cerca de 200 más podrían morir en días

Según informó este lunes la Autoridad Palestina de Cruces y Fronteras, además de los 25 palestinos que abandonaron Gaza, otras 28 personas regresaron al enclave palestino a través del cruce de Rafah, que reabrió el pasado jueves 19 de marzo tras ser cerrado de nuevo por Israel desde el inicio de la guerra contra Irán.

Por su parte, Zaher al Wahidi, director de información del Ministerio de Sanidad en Gaza, confirmó a EFE que el número de casos en "estado crítico" es de 195, y añadió que se incluyen "dentro de total de 300 pacientes que, de no ser evacuados, perderán la vida".

El cruce de Rafah volvió a estar operativo, por primera, vez el pasado 2 de febrero, tras casi dos años cerrado por el Ejército israelí desde que lo tomara militarmente durante su ofensiva contra la sureña Rafah en mayo de 2024.

Desde esa fecha, según al Wahidi, 1.400 pacientes han fallecido esperando ser trasladado al extranjero, mientras que "entre 6 y 10 pacientes" mueren a diario mientras aguardan que la Organización Mundial de la Salud les convoque.

Por el momento, Israel solo se permite el traspaso limitado de personas por Rafah, y no la entrada de camiones con ayuda humanitaria.

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El acuerdo de alto el fuego entre Hamás e Israel estipulaba en un lenguaje vago la salida por esta vía de pacientes y el regreso de palestinos desplazados durante la guerra.

Sin embargo, pese a que la OMS estima que más de 18.500 gazatíes (entre ellas unos 4.000 niños y otros 4.000 pacientes con cáncer) necesitan tratamiento médico fuera, las evacuaciones médicas siguen siendo muy limitadas y de media salen unas 30 personas a diario de Gaza, contando a familiares que solo acompañan a los enfermos.

"Un total de 1.971 casos de emergencia deben ser evacuados en las próximas semanas", concluye al Wahidi.