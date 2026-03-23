Se reanuda el tráfico en la principal estación de tren de Bruselas tras una falsa alarma

La policía federal informó de que tras analizar los paquetes, que en un principio se habían cifrado en dos, se ha constatado que no suponen una amenaza, indicaron los medios locales.

"La circulación de trenes se reanuda progresivamente", informó la compañía pública de ferrocarriles belga SNCB en su página web, advirtiendo de que todavía son posibles retrasos y anulaciones hasta el final de la jornada, ya que el tráfico desde y hacia Bruselas sigue "fuertemente perturbado".

La estación de Bruselas Midi, al sur de la capital, había sido evacuada cerca de las 18.00 hora local (17.00 GMT) tras localizarse dos paquetes sospechosos en un tren y en un andén de la misma.

El hallazgo llevó a las autoridades a evacuar también la estación de metro que se encuentra en el mismo lugar y algunos edificios adyacentes, así como a paralizar todo el tráfico ferroviario a través de esta infraestructura, por la que transitan además trenes internacionales con destino a París, Ámsterdam o Londres.

También se interrumpió el tráfico en varias líneas de metro, tranvía y autobús, lo que generó importantes perturbaciones en plena hora punta vespertina.

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Hasta la estación se desplazaron efectivos del Servicio de Retirada y Destrucción de Artefactos Explosivos, que finalmente constataron que los paquetes eran inofensivos.

Si bien las autoridades no han dado todavía detalles de lo sucedido, el conductor de tren que localizó uno de los paquetes ha descrito a la cadena de televisión pública VRT que se trataba de una "bolsa cilíndrica con un teléfono móvil con cables atados a la misma" y en la que se podían leer las palabras "explosivo" y "corrosivo", lo que le llevó a avisar a la policía.