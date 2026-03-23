Mundo
23 de marzo de 2026 - 13:25

Shakira amplía a seis sus conciertos de septiembre en Madrid

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Madrid, 23 mar (EFE).- La cantante colombiana Shakira ha ampliado a seis los días de concierto con los que cerrará su gira 'Las mujeres ya no lloran world tour', al añadir tres fechas más, 18, 19 y 20 de septiembre, a las ya anunciadas de 25, 26 y 27 del mismo mes.

Por EFE

La noticia, justificada por la "altísima demanda" para las primeras actuaciones confirmadas, llega coincidiendo con la rueda de prensa de los promotores en la capital española para relatar los pormenores de este fin de gira.

"Concebido como algo más que un concierto", como una experiencia inmersiva, está previsto erigir el llamado 'estadio Shakira' en el Iberdrola Music y una "ciudad paralela" en torno a él que acogerá conciertos, exposiciones, charlas y más actividades.

El propósito es "celebrar las raíces culturales compartidas y destacar a Madrid como un escenario global para voces diversas", según los organizadores.