Siete de las nueve regiones de Bolivia irían a segunda vuelta para elegir gobernadores

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, Gustavo Ávila, recordó que la información del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) que se empezó a ofrecer el domingo en la noche, tras la votación, "es un parámetro", pero que se debe esperar a que concluyan los cómputos oficiales para proclamar a los ganadores.

Para las gobernaciones, se aplica la misma regla que en la elección presidencial, es decir que para ganar en primera vuelta, un candidato debe lograr más del 50 % de los votos, o un mínimo del 40 % con al menos diez puntos de ventaja sobre el siguiente.

Según la información del Sirepre, los dos únicos departamentos donde los candidatos a gobernador alcanzaron los porcentajes requeridos para proclamarse ganadores son Potosí y Pando.

En Potosí, René Joaquino, de la Alianza Social, obtuvo un 42,14 % de la votación, y en Pando, Gabriela de Paiva, de la alianza Libre del expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), logró un 45,82 %, ambos con más de 20 puntos por encima de sus inmediatos perseguidores.

Según los datos preliminares, los candidatos de la coalición Unidos por la Patria, del presidente del país, Rodrigo Paz, en las regiones de La Paz, Oruro, Tarija, Chuquisaca y Beni podrían ir a segunda vuelta.

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Entre estos, uno de los principales es Luis Revilla, exalcalde de La Paz que aspira a la gobernación del departamento y lidera la votación con un 20,2 %.

El cómputo oficial deberá confirmar quién será su contrincante en la segunda vuelta, entre Antonio Riveros, de Innovación Humana (8,81 %) o el exgobernador Félix Patzi, del Movimiento Tercer Sistema (8,65 %), porcentajes registrados con el conteo del Sirepre al 95,15 %.

También es inminente la segunda vuelta en Santa Cruz, la región más poblada de Bolivia, donde quedó primero el excandidato vicepresidencial de Libre Juan Pablo Velasco, con el 28,3 %, y en segundo lugar está el abogado Otto Ritter, de Santa Cruz para Todos, con el 26,71 %.

La votación en Santa Cruz sorprendió al quedar tercero el actual gobernador y candidato oficialista, Luis Fernando Camacho, que logró un 21,93 %.

En Cochabamba, la tercera región más poblada, los resultados preliminares al 97,08 % muestran una posible segunda vuelta entre el exsenador Leonardo Loza, afín al expresidente Evo Morales (2006-2019), que aparece con el 39,77 %, y Sergio Rodríguez, de APB Súmate, con el 23,66 %.

Más de 7,4 millones de bolivianos estaban habilitados para votar el domingo en unos comicios en los que, además de los gobernadores y asambleístas departamentales, también se eligió a alcaldes y concejales municipales para un periodo de cinco años.

A diferencia de los gobernadores, los alcaldes son elegidos por "mayoría simple", es decir que se proclama ganador al que obtenga la mayor cantidad de votos.

Según el Sirepre, la coalición oficialista logró el triunfo solamente en una de las diez ciudades principales, en Trinidad, la capital de Beni, y el resultado más destacado fue el 70,89 % logrado por el actual concejal Manuel Saavedra en la ciudad de Santa Cruz.

En Cochabamba fue reelegido Manfred Reyes Villa, excandidato presidencial en los comicios generales de 2025, y en La Paz ganó César Dockweiler, exfuncionario del Gobierno de Evo Morales.

El TSE espera concluir el cómputo oficial este miércoles y la segunda vuelta está prevista para el próximo 19 de abril.