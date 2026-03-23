Supremo de EE.UU. no examinará el caso de arresto de la periodista 'La Gordiloca' en Texas

Priscilla Villarreal, conocida en las redes sociales como 'La Gordiloca', demandó a la policía y la fiscalía de Laredo después de ser arrestada por supuestamente haber violado una ley estatal que prohíbe solicitar información a un empleado público con el fin de obtener un beneficio.

En 2017, la periodista, que había ganado fama en la frontera de EE.UU. con México por sus reportes en su cuenta de Facebook, solicitó a la policía los nombres de una víctima de suicidio y un fallecido en un accidente, que aún no se habían hecho públicos. Villarreal publicó la información en su cuenta de Facebook.

La reportera fue arrestada y acusada por supuestamente usar la información para ganar seguidores en la red social.

Los cargos fueron desestimados y un juez encontró que la detención violó sus derechos protegidos por la Primera Enmienda.

Villarreal instauró entonces una demanda civil contra las autoridades, pero la perdió pues los tribunales inferiores determinaron que la policía y la fiscalía tenían inmunidad para ser demandados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La decisión del Supremo hoy deja en pie esa decisión.

La jueza Sonia Sotomayor, de origen puertorriqueño, emitió un voto disidente, afirmando que la máxima corte cometió un "grave error" al negarse a asumir el caso.

"Debería resultar obvio que este arresto violó la Primera Enmienda", escribió en el fallo, según información citada por NBC.