Tokio y Berlín evalúan posibles maniobras militares conjuntas ante guerra en Oriente Medio

Pistorius reveló durante una rueda de prensa posterior a la reunión sostenida el domingo que propuso la firma de un "Acuerdo de Facilitación" para el movimiento de tropas de ambos países con fines de entrenamiento conjunto, según fue citado por la agencia local de noticias Kyodo.

Koizumi, por su parte, consideró que "ya no es posible que un solo país responda por sí solo a la rápida evolución de la situación en este complejo entorno de seguridad", agregando que la estrecha cooperación entre naciones afines como Japón y Alemania "es mayor que nunca", indicó a través de su perfil en X, tras el encuentro bilateral.

El Ministerio de Defensa alemán indicó en un comunicado de prensa que la cooperación entre sus Fuerzas Armadas se "intensificará significativamente, no solo en tiempos de crisis", con el fin de "estar preparados para el futuro".

"Corea del Norte representa una amenaza creciente. Corea del Norte apoya a Rusia en su guerra contra Ucrania, que viola el Derecho Internacional. Por tanto, está adquiriendo experiencia en combate, lo que aumenta la amenaza para Japón", advirtió.

En este sentido, ambos consideraron de "suma importancia" el fortalecimiento de la cooperación entre Tokio y Berlín con el fin de "reforzar la disuasión regional".

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Koizumi recibió a Pistorius el domingo y visitaron la base de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón (la Armada) que se encuentra en la ciudad nipona de Yokosuka (este).