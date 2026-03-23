Trabajadores de Venezuela marchan por tercera vez en el año por salarios "dignos"

Educadores, personal sanitario, empleados de la administración pública y de otros sectores, además de pensionistas, pidieron con pancartas y consignas un salario "justo y digno", una demanda que tiene lugar en medio de los recientes acuerdos petroleros con Estados Unidos.

En Caracas, varios manifestantes denunciaron haber sido atacados por personas adeptas al chavismo mientras se concentraban frente a la Fiscalía General.

Tenían previsto marchar al Ministerio del Trabajo, pero un grupo de policías impidió el paso, y detrás de los funcionarios estaba la movilización convocada por el oficialismo para exigir el levantamiento de las sanciones contra el país, especialmente las impuestas por Estados Unidos, flexibilizadas en estos últimos meses de acercamientos.

Los empleados y pensionistas redirigieron la marcha hasta un lugar cercano a la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV).

Pese a todo, aseguraron que no tienen miedo y que seguirán en la calle para protestar contra los salarios de "hambre y miseria".

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La presidenta del Colegio de Enfermería de Caracas, Ana Rosario Contreras, dijo a EFE que trabajadores y pensionados están "pasando hambre" y se encuentran en situación de "extrema pobreza".

A su juicio, el país "está viviendo una transición económica", pero no política, ya que, denunció, "sigue la violencia como el arma de control y todavía siguen cercenando los derechos".

"Pareciera que los que pueden estar en la calle son los que arenguen las consignas que dicta el PSUV (gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela). (...) ¿Es que la señora Delcy Rodríguez quiere que le dejemos los hospitales solos en el caso de la enfermería?", expresó.

Contreras señaló que más de 200 organizaciones gremiales y sindicales suscribieron un acuerdo para llevar a cabo acciones conjuntas, entre ellas mantenerse en la calle.

El activista Jesús Superlano, militante del partido Patria Para Todos, denunció que el Gobierno de Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada tras la captura del mandatario depuesto, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, dio "la orden de que se evite la marcha".

"Hoy fuimos atacados por grupos parapoliciales, hoy se llevaron pancartas, nos atacaron, nos amedrentaron, nos rodearon, pero dijimos (que) no tenemos miedo", dijo.

Por su parte, Ana Yánez, dirigente de la organización sindical Únete, hizo un llamado a Rodríguez para "que, por favor, detenga la violencia de parte de sus adeptos", expresó.

El salario mínimo, congelado desde 2022 en 130 bolívares mensuales, equivalente hoy a 28 centavos de dólar.

En los últimos años, el Ejecutivo centró su política salarial en el pago de dos bonificaciones para los trabajadores públicos que no tienen incidencia en beneficios laborales y que suman 160 dólares, depositados en bolívares a la tasa oficial del día.