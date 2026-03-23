Trump dice que "Irán quiere un acuerdo" y que podría llegar en próximos cinco días

El mandatario realizó estas declaraciones a la cadena Fox poco después de anunciar en su plataforma Truth Social que ha ordenado a su Departamento de Guerra posponer durante cinco días los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes tras "conversaciones productivas" entre EE.UU. e Irán para la resolución de las hostilidades.

Trump aseguró también en conversación con un periodista de la cadena CNBC que “estamos decididos a llegar a un acuerdo con Irán”.

El presidente afirmó que las conversaciones con las autoridades iraníes habían sido muy intensas, que mantenía la esperanza de que se pudiera lograr algún acuerdo importante e insistió en que lo que está pasando en Irán puede considerarse un cambio de régimen.

Pese a estas afirmaciones de Trump, que propiciaron un repunte de los futuros de las acciones estadounidenses y que cayera el precio del petróleo, medios estatales iraníes negaron la existencia de conversaciones directas o indirectas entre Washington y Teherán.

“No ha habido negociación ni la hay, y con este tipo de guerra psicológica, ni el estrecho de Ormuz volverá a su estado anterior a la guerra ni habrá paz en los mercados energéticos”, informaron los medios iraníes citando a un funcionario anónimo que escribió en Telegram.

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El pasado sábado por la noche Trump dio un ultimátum a Irán en Truth Social, si Irán no “abre TOTALMENTE, SIN AMENAZAS, el Estrecho de Ormuz” en 48 horas, EE. UU. “golpeará y aniquilará sus plantas de energía, empezando por la más grande”.

Tras este órdago, cuyo plazo terminaba este lunes por la noche, el mandatario ha pospuesto cinco días los ataques después de que, según informaron el domingo medios iraníes, Teherán avisara de que atacará infraestructura energética de Estados Unidos si sus centrales eléctricas son bombardeadas.

Estados Unidos e Israel emprendieron el pasado 28 de febrero su ofensiva contra Irán, cuya represalia se ha extendido a aliados de ambos en la región.

La semana pasada Teherán había advertido de que en caso de sufrir nuevos ataques contra su infraestructura energética su respuesta no iba a tener "contención" y dejó claro que la represalia llevada a cabo hasta ahora había utilizado solo "una fracción" de su capacidad.

Las consecuencias económicas de encarecimiento de precios e inestabilidad tras el ataque de Estados Unidos e Israel amenazan con extenderse y agravarse si se mantiene el cierre del estrecho de Ormuz por donde pasa aproximadamente el 20% del petróleo y el gas del mundo.