Ucrania dice haber desbaratado ofensivas simultáneas rusas en varios frentes

“El enemigo intentó romper las formaciones defensivas de nuestras tropas en varias zonas estratégicas a la vez. A lo largo de toda la línea de contacto se dieron intensos combates”, ha escrito el jefe del Ejército, Oleksandr Sirski, en su cuenta de Facebook.

Según el general ucraniano, esta intensificación de las hostilidades tuvo lugar entre el 17 y el 20 de marzo, cuando las fuerzas rusas lanzaron en total 619 ataques.

La mayor parte de estas acciones se concentró en los frentes de Pokrovsk, en la región de Donetsk del este de Ucrania, y Oleksandrivka, en la zona en que Donetsk linda con las vecinas Dnipropetrovsk y Zaporiyia, donde las fuerzas rusas lanzaron 163 y 96 ataques respectivamente.

Las zonas de Kostiantínivka y Ocherétine, también en Donetsk, y los frentes situados más al norte de Limán y Kúpiansk, también fueron escenario de ofensivas rusas.

“Pese a la presión colosal (sobre las tropas ucranianas) y a la llegada de reservas significativas (para reforzar a las tropas del Kremlin), el mando ruso no pudo cumplir con las tareas establecidas”, dice Sirski en su nota.

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El general destacó el “profesionalismo” de sus tropas a la hora de parar estos ataques, y explicó que, pese a que los combates intensos continúan en algunas zonas, las fuerzas rusas se han visto obligadas a reagruparse tras fracasar en su intento de romper las líneas ucranianas.

Según Sirski, Rusia perdió a “más de 6.090 soldados entre muertos y heridos” en estos cuatro días de intensificación de las operaciones.

Sirski dijo además que las fuerzas ucranianas no sólo se defienden sino que llevan la iniciativa en ciertas zonas del frente.

Ucrania informó recientemente de la recuperación de más de 400 kilómetros cuadrados de territorio en el frente sureste y aseguró que, por primera vez desde el verano de 2024, ganó en el mes de febrero más terreno del que perdió.