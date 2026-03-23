Un deslizamiento de lodo en distrito de Machu Picchu deja dos muertos en Perú

El deslizamiento o 'huayco', como se le denomina en idioma quechua, se produjo la noche del domingo en el sector Collpani, distrito de Machu Picchu, en la provincia de Urubamba, en la surandina región Cusco, indicó el COEN en redes sociales.

El incidente provocó la muerte de un hombre y una mujer que vivían en la comunidad campesina de Collpani.

La municipio realiza actualmente la evaluación de daños y coordina los trabajos de limpieza de la carretera, que ha quedado interrumpida al tránsito por las rocas y lodo que movilizó el 'huayco'.

El jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres y Seguridad de Machu Picchu, Frank Cárdenas, declaró a la agencia estatal Andina que están realizando una "inspección de campo para tener la información de viviendas dañadas, (y) una apreciación de personas afectadas y damnificadas".

Varias regiones peruanas que tienen territorios de selva montañosa están atravesando una temporada de altas temperaturas y lluvias intensas, lo cual ha generado deslizamientos e inundaciones en zonas urbanas y en localidades de densa vegetación.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado que el incidente haya provocado alguna interrupción en el acceso a la ciudadela inca de Machu Picchu, el principal destino turístico del país.