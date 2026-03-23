Una cofradía de España rechaza que las mujeres salgan en procesión en Semana Santa

La Cofradía de la Purísima Sangre se opuso a ello por segunda vez el fin de semana pasado en una votación entre parte de sus 1.700 miembros, informó este lunes a EFE la portavoz de la entidad Semana Santa Inclusiva, Blanca Ribelles.

Lamentó que se haya vuelto a "perder una gran oportunidad" y que el Ayuntamiento de Sagunto no se pronuncie al respecto.

Semana Santa Inclusiva lleva desde 2022 intentando que se permita la incorporación de las mujeres a la cofradía, organizadora de la Semana Santa del municipio, y estudiará si lleva el caso a los tribunales.

En la última junta extraordinaria, según Ribelles, votaron cerca de 400 cofrades, de los que 114 se manifestaron a favor y 267 dijeron 'no'.

Consultada por EFE, la cofradía no dio aún su versión, aunque varios medios locales publicaron estos días que la entidad religiosa habla de "la tradición" para oponerse a que las mujeres salgan en procesión.

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"Es una tristeza porque yo era muy optimista y pensaba que esta vez iba a salir el que sí, porque la sociedad avanza, porque no estamos en el siglo XV, porque la mujer y el hombre están en igualdad a todos los niveles", argumentó Ribelles.

Recordó que los cofrades instan a las mujeres a fundar su propia hermandad, pero aduce que la Purísima Sangre "es la cofradía de Sagunto", con más de 500 años de historia.

Fuentes municipales indicaron a EFE que no se pronuncian sobre el fondo del asunto, aunque ven con "preocupación" que el Gobierno pueda revocar la declaración de Interés Turístico Nacional a una celebración de gran arraigo local, debido al incumplimiento del criterio de participación ciudadana.

El pasado febrero, el Ministerio de Industria y Turismo informó de que continuaría con el procedimiento abierto sobre la Semana Santa saguntina y su declaración de fiesta de interés turístico nacional una vez se celebrara la votación sobre la inclusión de las mujeres.