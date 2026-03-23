Una familia venezolana necesita 645,6 dólares al mes para pagar alimentos, según una ONG

De acuerdo con la organización, que estima el monto con base en una familia de cinco miembros, el costo de la canasta familiar en dólares registró una disminución relativa de 4,7 % con respecto al mes anterior.

Sin embargo, destacó la "brecha del poder adquisitivo" en el país, al considerar la diferencia entre el costo de la canasta familiar y el salario mínimo, congelado desde 2022 en 130 bolívares al mes, un monto equivalente a unos 33 centavos de dólar al promedio del tipo de cambio oficial durante febrero.

En este sentido, la ONG afirmó que un salario mínimo venezolano cubre apenas 0,05 % del costo de la canasta básica familiar, para la que se requieren 1.937 salarios mínimos mensuales o 4,4 bonos de "guerra económica", un complemento que paga el Gobierno venezolano cada mes.

"El salario mínimo actual es, en la práctica, inexistente frente al costo de la vida", afirmó Oscar Meza, director de Cendas-FVM.

En los últimos años, el Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonificaciones para los trabajadores públicos que no tienen incidencia en beneficios laborales y que suman 160 dólares: uno de 40 dólares para alimentación y otro de 120 dólares, denominado "ingreso de guerra económica", ambos depositados en bolívares a la tasa oficial del día.

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El Cendas-FVM indicó que el rubro con mayor aumento de precios fue el de salsas y mayonesa (37,36 %), seguido de pescados y mariscos (15,53 %).

El Banco Central de Venezuela (BCV) reportó a principios de marzo que el país suramericano acumuló una inflación de 51,9 % en los dos primeros meses de 2026, tras registrar un incremento de precios del 14,6 % en febrero y del 32,6 % en enero pasado.

Organizaciones sindicales y trabajadores marcharon este lunes en Caracas hasta la sede del Ministerio del Trabajo, y hacia las inspectorías laborales en otros estados, para exigir aumentos salariales y mejoras laborales ante la crisis económica del país.