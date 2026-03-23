Uno de los dos japoneses detenidos en Irán es liberado en medio de la guerra

El portavoz del Gobierno nipón, Minoru Kihara, explicó en una rueda de prensa que la persona, a quien no identificó y que fue detenida en junio de 2025, fue liberada el miércoles pasado y abandonó Irán el viernes.

"Regresó a Japón ayer a través de Azerbaiyán. No presenta problemas de salud", precisó Kihara en la confirmación oficial del Gobierno, después de que el canciller, Toshimitsu Motegi, informara la víspera de la liberación en un programa de la cadena local Fuji TV.

Por otro lado, el portavoz indicó que el otro detenido "se encuentra a salvo y sin problemas de salud en este momento", y aseguró que el Ejecutivo "seguirá exigiendo firmemente" su puesta en libertad.

Aunque las identidades de los dos detenidos no han sido confirmadas por las autoridades, los medios japoneses creen que el que continúa en Irán podría ser el redactor jefe de NHK en Teherán, que aparentemente fue detenido el 20 de enero.

La liberación tuvo lugar apenas un día después de que Motegi insistiera en una llamada telefónica con su homólogo iraní, Abás Araqchí, en la "pronta puesta en libertad" de sus dos connacionales.