Uruguay lanza plan para financiar una planta solar con inversión de pequeños ahorristas

Este lunes, el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, informó que la obra se hará en la localidad de Baygorria, ubicada en el departamento (provincia) de Durazno, y tendrá la particularidad de que se financiará "a partir de la captación del ahorro individual".

El anuncio se concretó luego de una reunión entre Orsi y parte de su gabinete, instancia en la que también se habló sobre la situación internacional y el precio del petróleo.

"Hoy estamos con unos precios que nadie los vio venir, que se empezaron a instalar a partir de la guerra con Irán", dijo el mandatario y afirmó que las autoridades están alerta por lo que pueda ocurrir.

"El tema energético es un tema que tiene que ver con esto también. Uruguay tiene que avanzar hacia las renovables porque es lo que le está dando independencia, soberanía y posibilidad de otros costos", destacó por su parte la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona.

La titular de la cartera advirtió que si Uruguay no hubiese dado un paso hacia este tipo de energía, la discusión del gabinete habría sido de otro tenor.

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Con base en esto y con la convicción de que la gente confía en la empresa estatal Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), Cardona espera que la convocatoria sea tan buena que sea posible abrir más de una planta a través de esta misma modalidad.

"Es un ganar-ganar para la ciudadanía y también para la empresa pública", aseguró Cardona.

La convocatoria está enfocada en pequeños ahorristas, con una base de 200 dólares de inversión, pero sin límite.

"Se le va a dar a la gente una rentabilidad por año con una tasa fija" y se estima que "en un plazo máximo de cinco años se le devuelva el capital inicial" a los ahorristas, informó Cardona.

En el año 2025, el 98 % de la energía eléctrica generada en Uruguay fue de origen renovable y el 8 % de la electricidad generada en el país sudamericano fue exportada, según datos difundidos por la Dirección Nacional de Energía.

El 46 % de la electricidad generada en Uruguay provino de la hidroelectricidad, mientras que el 34 % fue de origen eólico. En tanto, la electricidad generada a partir de biomasa representó un 14 % del total y la de origen solar un 4 %.