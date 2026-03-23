Zapatero defiende la labor de Delcy Rodríguez en la liberación de presos venezolanos

En una entrevista en Onda Cero recogida por EFE, Zapatero afirmó que ambos le han apoyado en las tareas de liberar presos en Venezuela.

"Casi siempre estaban de mi lado intentando que esa política de represión no se consumara", señaló el expresidente (2004-2011), que aseguró que los dos han trabajado siempre para que hubiera diálogo.

Zapatero ha sido mediador en negociaciones entre el Gobierno y la oposición de Venezuela, así como en varios casos de excarcelaciones en el país suramericano.

El exmandatario sostuvo este lunes que ha realizado "un esfuerzo gigantesco" de horas y de días de viajes con ese objetivo y subrayó que lo ha hecho "sin percibir nada" y "solo por intentar que aquel país no acabara en una guerra civil y por liberar cientos de presos".