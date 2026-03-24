Argentina inicia jornada de movilizaciones por 50 aniversario del inicio de la dictadura

En el contexto del 50 aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, diversas agrupaciones políticas, sociales y de derechos humanos comenzaron a concentrarse desde temprano en la ciudad de Buenos Aires, donde el acto central está previsto por la tarde en la Plaza de Mayo, frente a la sede del Ejecutivo.

Las primeras columnas de manifestantes arribaron durante la mañana a la histórica plaza, donde las Madres de Plaza de Mayo, con sus pañuelos blancos, reclaman desde 1977 saber qué pasó con las 30.000 personas desaparecidas por el régimen militar.

La agrupación peronista 'La Cámpora', por su parte, inició su tradicional movilización desde el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) -el mayor centro clandestino de detención de la dictadura- hacia la Plaza de Mayo, en esta ocasión con una parada previa en el domicilio de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), quien se encuentra cumpliendo prisión domiciliada desde mediados de 2025 tras ser condenada por irregularidades en la concesión de obras viales.

Por segundo año consecutivo, habrá una única marcha del '24M' en Buenos Aires, ya que el colectivo liderado por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo -cercano al peronismo- y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia -del que forman parte agrupaciones de izquierda- decidieron volver a manifestarse en unidad, tras casi 20 años de movilizarse por separado en esta fecha.

A quienes acudan a la marcha se les invita a llevar un cartel con una foto de una persona desaparecida y la consigna "que digan dónde están".

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Las organizaciones convocantes leerán un documento, con reclamos de justicia por los crímenes del régimen dictatorial, pero también de repudio a las políticas de ultraderecha del Gobierno del presidente argentino, Javier Milei.

Desde la tarde de este lunes se realizó una vigilia, con charlas, actuaciones musicales y otras expresiones artísticas en Plaza de Mayo.

Tras la llegada de Milei al poder a finales de 2023, el actual Ejecutivo desmanteló y desfinanció las políticas de derechos humanos, de la mano de un discurso oficial que cuestiona a las organizaciones de derechos humanos y recupera el lema "memoria completa" y la idea de que en la dictadura hubo una "guerra" entre las fuerzas militares y las organizaciones armadas peronistas y de izquierda.