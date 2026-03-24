Asalto en Paraguay deja un muerto y robo de fármacos que podrían ser traficados a Brasil

El jefe de Investigación de la Policía en el departamento de Alto Paraná (este), Óscar Acuña, dijo a EFE que cinco sujetos llegaron el lunes a bordo de un vehículo a la empresa y se llevaron cuatro cajas con anabólicos y 190 ampollas de tirzepatida, un medicamento usado para tratar la diabetes tipo 2 y el sobrepeso.

Durante el asalto, los individuos -tres de los cuales tienen órdenes de captura por robo agravado a cambistas de dinero y farmacias- hirieron con un arma de fuego a un guardia, que falleció posteriormente.

Acuña indicó que este martes se efectuaron cinco allanamientos en Ciudad del Este en los que se hallaron frascos de tirzepatida "similares" a los sustraídos y proyectiles del mismo calibre del que impactó en el guardia seguridad.

El jefe de la policía advirtió que medicamentos pueden llegar a ser vendidos en Ciudad del Este y en Brasil, donde el precio "se dispara al triple" con relación a Paraguay.

En lo que va del año, explicó el comisario, se han reportado cuatro robos a farmacias y distribuidoras de ampollas de tirzepatida, lo que suma al menos diez casos desde noviembre pasado.

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En enero pasado, la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria de Paraguay (Dinavisa) alertó sobre el robo en farmacias locales de medicamentos inyectables contra la obesidad y la diabetes, que presumen que luego son comercializados de manera "ilegal" en las fronteras con Brasil y Argentina.