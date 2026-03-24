Atacar infraestructura esencial puede ser crimen de guerra, alerta Cruz Roja Internacional

Dentro de esta tendencia, apuntó que el mayor riesgo es dañar las centrales nucleares, sea de forma deliberada o accidental.

La guerra lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán ha implicado ataques contra instalaciones energéticas y eléctricas, que afectan el suministro de agua, así como contra plantas desalinizadoras en la región.

"Esta preocupante tendencia no se limita a Oriente Medio ni a las últimas tres semanas; es omnipresente en los conflictos interregionales, y la situación observada estos últimos días en Oriente Medio corre el riesgo de marcar un punto de no retorno", alertó la presidenta del CICR, Mirjana Spoljaric.

Sobre las infraestructuras nucleares, subrayó que atentar contra éstas "podría tener consecuencias irreversibles" y recordó que es por esta razón que las normas internacionales que se aplican en tiempos de guerras les confieren una protección especial.

"Millones de civiles, cercanos o no a las líneas del frente, han sufrido los ataques perpetrados contra las infraestructuras esenciales. Esta tendencia, unida a unas declaraciones belicosas que ignoran los límites impuestos por el derecho internacional humanitario, normaliza una forma de hacer la guerra que nos despoja de nuestra humanidad común", reflexionó Spoljaric.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que había ordenado posponer durante cinco días los ataques contra la infraestructura energética iraní en el marco de supuestas negociaciones con Irán.

Sin embargo, responsables políticos iraníes han negado que tales conversaciones estén teniendo lugar y asegurado que se trata de intentos de Washington -a través de intermediarios- de abrir un canal de diálogo.