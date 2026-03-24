Autoridades hallan a 229 migrantes al interior de tráiler en estado mexicano de Veracruz

Según versiones de medios locales, el hallazgo ocurrió luego de que el vehículo fuese remolcado al citado lugar, y los trabajadores del lugar escucharon los gritos de las personas al interior de la caja.

En declaraciones a medios, el subsecretario de Gobierno de Veracruz, José Manuel Pozos, precisó que fueron localizados 229 personas migrantes, entre ellos 17 menores de edad.

Según los informes, el funcionario contó que el tráiler fue asegurado por la Secretaría de Seguridad Pública estatal en el municipio de Emiliano Zapata tras un presunto reporte de robo.

El funcionario explicó que la mayoría de los migrantes provienen de países de Centroamérica y que algunos presentaban deshidratación, pero en general "todos estaban bien", al tiempo que señaló que el conductor del vehículo fue detenido.

También precisó que el hallazgo ocurrió cuando el tráiler estaba estacionado en el citado depósito.

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Desde el regreso del presidente estadounidense Donald Trump al poder, México ha incrementado las detenciones de migrantes, una medida de presión ante posibles sanciones económicas.

Veracruz, por su ubicación geográfica, es un punto estratégico en las rutas de migración de Centroamérica hacia Estados Unidos. En su trayecto por el país, los migrantes se enfrentan a mafias dedicadas al secuestro y extorsión, así como a la delincuencia organizada.

Viajar hacinados dentro de tráileres es una de las formas más peligrosas que usan los migrantes para cruzar clandestinamente México, rumbo a Estados Unidos, algo por lo que pagan miles de dólares a los traficantes.

El 9 de diciembre de 2021 un tráiler en el que viajaban hacinados migrantes sufrió una volcadura en la carretera de Tuxtla Gutiérrez a Chiapa de Corzo, en el estado de Chiapas, frontera con GUatemala, lo que causó la muerte de 56 personas.