Autoridades rusas dan por terminado el sacrifico de ganado en Novosibirsk

"No se han registrado nuevos casos de pasteurelosis en animales de la región durante 19 días. Se ha completado la eliminación de los animales potencialmente infectados", indica el comunicado del gobierno regional citado por la agencia TASS.

Según la nota, sea como sea, se mantendrán las tareas de desinfección y la cuarentena en las aldeas y granjas afectadas. El levantamiento de las restricciones dependerá del resultado de las medidas para combatir los brotes.

Las autoridades locales, que culpan a los pequeños granjeros de los brotes, adelantaron el sábado que en "unos dos días" terminaría la campaña de sacrificio de animales, en su mayoría vacas, para evitar la propagación de la enfermedad.

Según la prensa independiente, en la localidad de Kozija, a 80 kilómetros de la homónima capital de Novosibirsk, mataron a todos los animales de las granjas privadas.

Los residentes de esa aldea se habían resistido hasta ahora al acceso de los veterinarios, lo que llevó a la policía a practicar varias detenciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según los medios, el descontento entre los afectados no disminuye, ya que las autoridades no les han presentado ningún documento oficial sobre la enfermedad que padecen sus animales ni han procedido a realizar análisis pormenorizados ni de los animales vivos ni de los muertos.

Además, granjeros y especialistas recuerdan que tanto la rabia como la pasteurelosis se pueden curar con antibióticos sin necesidad de matar al animal.

La falta de transparencia informativa sobre los brotes ha disparado las especulaciones en Rusia: algunos medios comunicaron que las autoridades podrían estar ocultando casos de fiebre aftosa, muy contagiosa y especialmente peligrosa para la ganadería, así como el comercio ganadero internacional.

Además del daño moral causado a los granjeros privados, el coste del sacrificio de miles de cabezas de ganado ronda ya los 20 millones de dólares.