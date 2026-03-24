Bachelet mantiene candidatura a la ONU pese al retiro del apoyo del Gobierno de Kast

"Continuaré el trabajo conjunto con los gobiernos de Brasil y México, quienes han postulado mi nombre reafirmando la naturaleza colectiva de este proyecto”, señaló la exmandataria en referencia a los otros dos Estados latinoamericanos que aún respaldan su postulación.

La decisión de Kast de retirar su apoyo a Bachelet fue difundida a los medios a través de un comunicado, en el que aseguró haber "llegado a la convicción que el contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura".

"Junto con retirar el patrocinio de Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las embajadas que nos representan en el exterior, dejarán de participar en los esfuerzos de promoción de esta candidatura", subrayó el Gobierno, absteniéndose de apoyar cualquier otra postulación.

Bachelet reconoció a través de un comunicado que la decisión forma parte de las atribuciones del actual mandatario chileno, y agradeció a la Administración de expresidente Gabriel Boric (2022-2026) por la "confianza que el Estado de Chile manifestó inicialmente".

"Entiendo que las definiciones de la política exterior pueden variar con las nuevas administraciones y, en mi calidad de ex jefa de Estado, observo esta determinación como parte de las prerrogativas de quien hoy encabeza el Gobierno, aunque mi visión de Estado sea distinta", señaló la militante de Partido Socialista (PS).

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"Seguiré trabajando con la mirada puesta en el futuro, convencida de que los desafíos del siglo XXI requieren de una cooperación generosa que trascienda las legítimas diferencias políticas internas", concluyó.

El expresidente Boric confirmó la candidatura de Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas en su discurso ante la Asamblea General del organismo en septiembre pasado, postulación que fue formalizada en febrero poco antes del cambio de mando en Chile.

Bachelet, quien tiene un gran prestigio en el organismo internacional, donde fue directora ejecutiva de ONU Mujeres y secretaria general adjunta de la ONU, partía entre las favoritas ya que la rotación del cargo apunta a que asuma un candidato latinoamericano y que por primera vez en la historia podría ser una mujer.

Durante la campaña electoral, Kast ya dejó entrever que no apostaba por ella debido a las señales de oposición a su candidatura expresadas por el presidente de EE.UU., Donald Trump.