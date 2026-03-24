Bonachela dejará la dirección de la Sydney Dance Company tras dos décadas al frente

Su salida pondrá fin a cerca de dos décadas al frente de la principal compañía de danza contemporánea de Australia, un periodo marcado por la expansión de su actividad internacional, con giras en Europa y Estados Unidos, y el desarrollo de programas de formación y apoyo a la creación.

"Siempre estaré profundamente agradecido y orgulloso de haber liderado Sydney Dance Company. Juntos hemos cultivado una compañía definida por la colaboración, el coraje y la generosidad", señaló Bonachela en el texto.

Durante su etapa, la compañía ha impulsado iniciativas dirigidas a coreógrafos emergentes y ha ampliado su oferta educativa, reforzando su papel como plataforma de creación contemporánea.

"Estoy profundamente orgulloso de nuestro legado artístico; desde las obras en nuestros escenarios hasta nuestro posicionamiento global, así como programas que continúan moldeando la danza en Australia", afirmó.

Bonachela explicó que su decisión responde a una reflexión sobre su futuro profesional. "Tras una profunda reflexión, he decidido que es el momento adecuado para mirar hacia mi siguiente etapa", indicó.

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El coreógrafo avanzó que continuará al frente de la compañía durante el proceso de transición.

"El próximo periodo será de impulso continuo, creando nuevas obras, apoyando a artistas y garantizando una transición cuidadosa para la compañía", señaló.

El consejo de la Sydney Dance Company iniciará a mediados de 2026 la búsqueda internacional de un nuevo director artístico. Está previsto que 2027 sea el último año completo de Bonachela en el cargo y que 2028 esté dedicado a una transición progresiva.

Nacido en La Garriga (Barcelona) en 1972, Bonachela inició su formación en España antes de trasladarse a Londres, donde en 1992 se incorporó a la Rambert Dance Company, una de las más prestigiosas del Reino Unido, y llegó a ser coreógrafo asociado.

Tras ocho años en ese país, dio el salto a Australia para asumir la dirección de la Sydney Dance Company, con la que ha desarrollado una carrera internacional.

A lo largo de su trayectoria, ha presentado sus creaciones en distintos escenarios del mundo y, en 2023, llevó por primera vez la compañía a España con un doble programa en los Teatros del Canal de Madrid, donde estrenó las piezas 'Ab [intra]' e 'Impermanence', en las que exploró desde los impulsos más íntimos hasta la respuesta artística ante experiencias como los incendios en Australia o el de Notre Dame.