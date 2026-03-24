Brasil supedita futuros recortes de tipos a la evolución de la guerra en Oriente Medio

El órgano emisor divulgó este martes el acta de la reunión de la semana pasada, en la que recortó en 0,25 puntos la tasa oficial de intereses, hasta el 14,75 % anual, en la primera bajada en casi dos años.

Sin embargo, dejó en abierto continuar en esa línea, pues "la incertidumbre en el escenario externo se elevó considerablemente", en función del agravamiento de los conflictos en Oriente Medio y de la "política económica de Estados Unidos".

"Tal escenario exige cautela por parte de los países emergentes, en un contexto marcado por el aumento de la volatilidad de los precios de activos y materias primas", apuntó.

En este marco, el Banco Central decidió que "la magnitud y la duración del ciclo de calibración" de los tipos, es decir, de posibles nuevas bajadas, "se determinarán con el tiempo, a medida que se incorporen nuevas informaciones en sus análisis".

Considera así que "la duración y extensión de los conflictos geopolíticos", así como las señales mixtas sobre el ritmo de desaceleración de la actividad económica de Brasil y sus efectos sobre la inflación, "dificultan la identificación de tendencias claras".

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La inflación en Brasil se ubica actualmente en el 3,81 % interanual, por debajo del techo de la meta para este año, que es del 4,5 %.

Sin embargo, el mercado financiero viene aumentando semana a semana sus previsiones para la inflación, que ahora proyecta que cerrará el año en el 4,17 %, con un crecimiento económico ligeramente inferior al 2 %.

En la misma línea, el Banco Central señaló en el acta que las expectativas de inflación, que iban a la baja, "subieron tras el inicio de los conflictos en Oriente Medio", permaneciendo así "por encima de la meta de inflación en todos los horizontes".

Con todo, confía en que "la perseverancia, firmeza y serenidad en la conducción de la política monetaria" favorecerá pronósticos más amables.

"En un entorno de expectativas desancladas, como es el caso actual, se requiere una restricción monetaria mayor y por más tiempo de lo que antes sería apropiado", añadió.

El emisor brasileño volverá a evaluar los tipos de interés en su próxima reunión, que tendrá lugar a finales de abril.