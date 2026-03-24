Centroamérica y la UE interconectan plataformas de comercio para agilizar cadena logística

Se trata del proyecto de interoperabilidad entre la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana (PDCC) y el Port Community System del español Puerto Bahía de Algeciras (Teleport 2.0), presentado por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) durante el 'Foro UE–CA 2026: comercio, conectividad e inversión sostenible' celebrado este mes en la capital panameña.

Este proyecto "representa un paso estratégico para fortalecer la conectividad logística entre Centroamérica y la Unión Europea", pues "permitirá optimizar los procesos de intercambio de información, mejorar la trazabilidad de las operaciones y avanzar hacia cadenas logísticas más eficientes, seguras y resilientes", aseguró el director general de Integración Económica, Facilitación del Comercio y Transporte de la SIECA, Eduardo Espinoza Valverde.

La interoperabilidad entre ambas plataformas permitirá adelantar procesos de evaluación documental y mejorar la trazabilidad de las mercancías desde su origen en Centroamérica hasta su llegada al Puerto de Algeciras, facilitando una gestión más eficiente de las inspecciones y reduciendo tiempos en la cadena logística.

Las dos plataformas ya se encuentran conectadas, y el siguiente paso será la implementación de un proyecto piloto con Costa Rica, con miras a extender posteriormente esta interoperabilidad al resto de los países de Centroamérica.

"Ahorita estamos tratando de enrolar o de incentivar a otros miembros de la región que levanten la mano y quieran meterse a este proyecto de interconexión", afirmó a EFE el director ejecutivo de la Secretaría de Integración Económica de Centroamérica (SIECA), Mario Salazar.

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La PDCC es un catálogo regional de servicios y procesos que permite la interoperabilidad entre los sistemas informáticos de las instituciones involucradas en las operaciones comerciales de Centroamérica, como migración, aduanas, ventanillas únicas de comercio exterior, medidas sanitarias y fitosanitarias, así como el Sistema de Gestión Integral del Riesgo Regional (SGIRR).

Esta plataforma digital se lanzó en el segundo semestre de 2023 y "es única en el mundo. Es un 'hub' en donde se entrelazan varias agencias de comercio en la región, lo que da transparencia, agilidad, algún tipo de control de riesgo, predictibilidad", aseguró Salazar.

"Por ejemplo, el conductor que viene manejando el camión desde Costa Rica hasta Guatemala, ¿quién es?, ¿está registrado? Hay una declaración única centroamericana de transporte que lo respalda, ahí lo pueden ver todas las agencias que están interconectadas, eso no se tenía. A partir del 2023 es una realidad y aún así se está trabajando, gracias a la UE, en un reforzamiento, en generar otras funcionalidades de este hub'", explicó el alto funcionario centroamericano.

De acuerdo con los datos de la SIECA, la plataforma respalda actualmente más de 439.000 operaciones de exportación intrarregional al año, que representan más de 8.000 millones de dólares en comercio, con la participación de más de 4.000 empresas exportadoras.

Ha facilitado la transmisión electrónica de los certificados sanitarios y fitosanitarios, con más de 180.000 transacciones realizadas desde enero de 2024.

La PDCC también ha permitido avanzar en la coordinación de los controles migratorios, con más de 23.000 transportistas inscritos y más de 5.000 conductores registrados en su base de datos.

El 'Foro UE–CA 2026: comercio, conectividad e inversión sostenible' fue organizado por la UE con el apoyo de la SIECA, el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y el Comité Consultivo de la Integración Económica (CCIE).