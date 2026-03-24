Colombia confirma la presencia de 45 países en la cumbre sobre el fin de los combustibles

La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez, dijo durante un seminario con periodistas que, entre los asistentes confirmados para el evento, hay una "participación relevante" de estados productores de petróleo.

"No solamente nos vamos a sentar los países que sufrimos más, los más vulnerables, las islas, sino que estarán también países productores, incluso de Europa", informó.

La mitad de los confirmados enviarán representantes de alto nivel y, además, serán invitados el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, cuya nación coorganiza la conferencia, según Vélez.

Además, la ministra dijo que está buscando que participe en el evento el gobernador de California, Gavin Newsom, uno de los principales rivales políticos del presidente estadounidense, Donald Trump, un conocido negacionista climático.

El objetivo del encuentro es, según Vélez, "materializar" una coalición de países en torno a la eliminación de los combustibles fósiles, cuya quema es la principal causa del calentamiento global.

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"La conferencia de Santa Marta llega en un momento de máxima crisis por lo que está sucediendo en Oriente Medio y pone el tema en la cresta de la ola de la geopolítica global", aseguró.

Del evento saldrá un reporte que pretende apoyar la redacción de una hoja de ruta para el fin de los hidrocarburos, iniciativa que impulsa Brasil en el marco de su Presidencia de la última cumbre climática de la ONU (COP30).