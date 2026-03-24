Cuatro muertos y 1.390 casos de dengue en el primer trimestre de 2026 en Panamá

La Región Metropolitana, que incluye a la capital, la provincia caribeña de Colón y el distrito de San Miguelito suman la mayoría de casos con 681, y le siguen las provincias de Panamá Oeste, con 134 casos; Bocas del Toro, con 131 casos y Panamá Este, con 118 casos.

El grupo etario más afectado en la semana epidemiológica nueve es el de 10 a 14 años, con una tasa de incidencia de 37 casos por 100.000 habitantes, indicador que se sitúa en 29,5 de forma general, indicó el Minsa.

Panamá cerró 2025 con un total de 28 muertes por dengue, un 51,8 % menos que el año anterior (54), y 16.262 casos de la enfermedad, muy por debajo de los 32.361 de 2024, según las estadísticas oficiales.