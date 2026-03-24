Designan nuevo jefe de programa migratorio que dirigía la esposa de Álex Saab en Venezuela

El nombramiento fue informado durante la sesión de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de este martes, en la cual Maldonado fue autorizado por la plenaria para asumir este cargo -que depende del Poder Ejecutivo- en simultáneo con sus funciones como diputado.

"El diputado Mervin Maldonado podrá asumir su condición de responsable de la Gran Misión Vuelta a la Patria, para la cual le deseamos el mayor de los éxitos y nuestra colaboración en lo que necesite, y al mismo tiempo continuar en su condición de diputado", indicó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, sin hacer mención alguna a Fabri.

La salida de Fabri de este programa se da luego de que en febrero pasado fuera destituida del Viceministerio de Comunicación Internacional por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y días después de que The New York Times reportara que su esposo había sido detenido en Venezuela.

El círculo cercano del empresario colombiano, que también había sido destituido días antes del Ministerio de Industrias y Producción Nacional, negó el arresto, en tanto que la Fiscalía venezolana dijo entonces a EFE que no tenía confirmación, el presidente del Parlamento negó tener información del caso y Fabri no ofreció declaraciones públicas.

La presidenta encargada no se ha pronunciado sobre las versiones que circularon sobre Saab ni tampoco sobre la destitución de Fabri del programa de repatriación.

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De origen italiano, Fabri ganó reconocimiento durante la campaña chavista para pedir el retorno a Venezuela de su esposo, detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado a Estados Unidos, donde fue acusado por conspiración para lavado de dinero y de ser "testaferro" del Gobierno venezolano.

Saab estuvo preso en Estados Unidos desde octubre de 2021 hasta diciembre de 2023, cuando regresó a Caracas tras un perdón presidencial firmado por el entonces mandatario estadounidense, Joe Biden.

La última publicación de Saab y Fabri en la red social X fue el 3 de febrero, dos días antes del presunto arresto, y en ambos casos se trató de mensajes pidiendo la liberación de Maduro, capturado el 3 de enero durante el ataque militar estadounidense.

El nuevo encargado del programa de repatriación fue ministro de Juventud y Deportes y actualmente es primer vicepresidente de la Federación Venezolana de Ciclismo.

Creado en 2018, el Plan Vuelta a la Patria gestiona el regreso a Venezuela de los migrantes sin recursos para pagar sus viajes; el programa dependía del Ministerio de Relaciones Exteriores y fue elevado a la categoría de "Gran Misión" en febrero de 2025.

Seis meses después fue adscrito a la Vicepresidencia Ejecutiva, que entonces ostentaba Delcy Rodríguez.