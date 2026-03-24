Detienen a director policial vinculado a desaparición de electricistas en centro de México

En un comunicado difundido este martes, la Guardia Civil Estatal precisó que el arresto habría ocurrido la noche del lunes, derivado de una denuncia anónima que reportaba la presencia de una patrulla y un vehículo estacionados en la calle.

Según la dependencia, Jorge ‘N’ se identificó como director de la Policía Municipal de Matehuala, localidad de 85.000 habitantes, a quien se le aseguraron 52 bolsas de marihuana, tres de la droga conocida como ‘cristal’ y un vehículo oficial.

Sin embargo, la información no precisa qué participación habría tenido Martínez Peña en la desaparición de los electricistas.

No obstante, según fuentes de seguridad consultadas por prensa regional, la aprehensión estaría relacionada con las investigaciones abiertas tras la liberación de los siete trabajadores originarios de Cárdenas, quienes fueron privados de la libertad el 21 de marzo en Matehuala y localizados dos días después por fuerzas estatales y federales.

Martínez Peña participó el lunes en la Séptima Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Seguridad Pública, encabezada por el alcalde Raúl Ortega Rodríguez, en la que se revisaron acciones de prevención del delito y se abordó específicamente el caso del secuestro de los trabajadores.

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De acuerdo con el ayuntamiento, el alcalde instruyó al mando policíaco reforzar la seguridad y mantener coordinación permanente.

Tras la denuncia por la desaparición, la Fiscalía General del Estado (FGE) desplegó un operativo en el que también participaron la Sedena, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal, la Guardia Civil Estatal y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

La detención ocurre luego de que siete jóvenes trabajadores del sector eléctrico, que fueron reportados como desaparecidos, fueron localizados con vida el lunes.

Hasta ahora, no ha trascendido el lugar dónde hallaron a los trabajadores, de entre 20 y 30 años, ni las circunstancias que rodearon a su desaparición.

De acuerdo con los reportes, los hombres, originarios de Cárdenas, habían salido desde el 16 de marzo para realizar trabajos en distintos puntos del altiplano potosino y se dirigían de regreso por la carretera Matehuala-Cárdenas cuando se perdió comunicación con ellos.

Según las versiones recogidas por medios locales, una tercera persona alertó sobre una posible privación ilegal de la libertad, aunque hasta ahora las autoridades no han confirmado este extremo.

El caso ocurre en una región afectada por la violencia y en medio de reportes de recientes de desapariciones colectivas en el país, como el de los diez mineros de la empresa canadiense Vizsla Silver, secuestrados a finales de enero en Sinaloa (noroeste), presuntamente privados de la libertad por un comando armado tras ser confundidos con miembros de un grupo criminal rival del Cartel de Sinaloa.