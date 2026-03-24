El BID abrirá oficina en Miami para impulsar inversión privada en América Latina

"Miami es donde se toman decisiones de inversión y se estructuran los acuerdos. Necesitamos llevar nuestros proyectos donde están los inversionistas", afirmó el presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn, al destacar que la entidad busca acercar sus iniciativas a los principales centros financieros y de capital.

De acuerdo con el anuncio de Goldfajn en su cuenta oficial de X, esta será su primera presencia institucional en Estados Unidos fuera de Washington, y la primera sede de un banco multilateral de desarrollo en esa ciudad.

La nueva oficina forma parte de la estrategia del organismo para conectar a inversionistas globales con oportunidades en la región y facilitar el flujo de capital hacia proyectos de desarrollo, en un contexto de creciente interés por el financiamiento privado como motor de crecimiento en América Latina.