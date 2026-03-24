El brent vuelve a superar los 100 dólares ante dudas sobre la posible desescalada

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, subía un 4,26 % , hasta los 104,20 dólares, alrededor de las 4:45 GMT, en las horas de negociación en Asia, después de caer un 10,92 % en el mercado de futuros de Londres la víspera y cerrar en los 99,94 dólares.

El mercado recibió ayer positivamente el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que aplazará cinco días los ataques a infraestructuras energéticas iraníes mientras mantiene negociaciones con Irán, si bien Teherán matizó que, aunque ha habido una oferta de contactos, no hay actualmente conversaciones.

Varios países del Golfo continuaron reportando ataques de misiles y drones este martes. El Ministerio de Electricidad kuwaití, citado por la agencia de noticias Kuna, indicó que siete líneas eléctricas aéreas quedaron fuera de servicio en varias zonas del país debido a los daños sufridos por la caída de escombros tras las interceptaciones de aviones no tripulados.

Además, el Ejército de Kuwait comunicó durante la noche en tres ocasiones diferentes que sus defensas aéreas habían interceptado misiles y drones que penetraron su espacio aéreo. Arabia Saudí y Baréin también informaron de intentos de ataques.

La consultora Oxford Economics advirtió este lunes que la guerra "trastocará los mercados energéticos durante el resto del año", en un contexto de elevada incertidumbre.

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La firma prevé que el estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético y amenazado por Irán, permanezca intransitable al menos hasta mayo, con disrupciones en el segundo y tercer trimestre.