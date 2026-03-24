El derechista esloveno Jansa no reconoce su derrota electoral y denuncia irregularidades

"Nunca antes se habían reportado tantas irregularidades en todo el mundo después de unas elecciones", denunció en una rueda de prensa.

Con el 99,99 % de los votos ya escrutados, el Movimiento Libertad (GS) de Golob logró el 28,63 % de los apoyos y 29 escaños, mientras que el SDS de Jansa tuvo el 27,95 % y 28 escaños.

Jansa, admirador de Donald Trump, aliado del ultranacionalista húngaro Viktor Orbán y con buenas relaciones con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que su partido no recurrirá el resultado general, sino que presentará numerosas reclamaciones menores en distritos electorales.

El exprimer ministro (2004-2008; 2012-2013 y 2020-2022) denunció irregularidades en el recuento de los votos anticipados, por correo y emitidos por eslovenos residentes en el extranjero.

También consideró sospechoso que la página web de la Comisión Electoral se cayera varias veces la noche del recuento, y dijo tener conocimiento de denuncias sobre la salida de cajas con papeletas de votos de los colegios.

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Golob inició hoy las negociaciones para formar un Gobierno, una tarea complicada por la falta de mayoría de los partidos de centroizquierda de la coalición actual.

La leve ventaja de Jansa en los sondeos al principio de la campaña dio un vuelco a favor de Golob en los últimos días, tras confirmar el servicio de inteligencia nacional una operación de desinformación contra el Gobierno orquestada por exespías israelíes con supuestos vínculos con Jansa.