El enviado chino para Oriente Medio aborda la guerra con el embajador israelí en Pekín

El Ministerio de Exteriores chino no ofreció detalles adicionales sobre el contenido concreto de la reunión, al igual que sucedió el viernes pasado, cuando Zhai mantuvo un encuentro con el embajador iraní en el gigante asiático, Abdolreza Rahmani Fazli.

El encuentro se produce después de la reciente gira de Zhai por varios países de Oriente Medio, donde mantuvo contactos con representantes de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Kuwait, Catar, Egipto, así como con el Consejo de Cooperación del Golfo y la Liga Árabe.

Zhai advirtió este lunes durante un encuentro con la prensa de "consecuencias insoportables para todas las partes" en caso de un "cierre continuado" del estrecho de Ormuz y subrayó que la seguridad de esa vía marítima es una "responsabilidad compartida de la comunidad internacional".

Asimismo, aseguró que la esencia del conflicto actual en Oriente Medio es "clara", dado que "Estados Unidos e Israel atacaron a Irán sin la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU".

El Gobierno chino aseguró la semana pasada que Zhai pidió a sus interlocutores durante su viaje por la región "detener de inmediato las operaciones militares y evitar que la situación se deteriore hasta alcanzar un estado incontrolable".

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El conflicto enfrenta a Irán con Estados Unidos e Israel desde finales de febrero, cuando estos últimos lanzaron ataques contra territorio iraní, a los que Teherán respondió con ofensivas contra varios países del Golfo y posiciones vinculadas a Washington en la región.

China, el principal socio comercial de Teherán y su mayor comprador de petróleo, ha condenado reiteradamente los ataques a Irán por parte de Estados Unidos e Israel, aunque también ha pedido "respetar la soberanía" de los países del Golfo, con los que también mantiene estrechos lazos.

El gigante asiático ha instado asimismo a proteger las vías marítimas, ante la coyuntura de que el 45 % del petróleo que importa pasa por el estrecho de Ormuz.