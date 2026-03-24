El euro cae tras ralentización del crecimiento y la guerra entre Israel y EEUU contra Irán

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1588 dólares, frente a los 1,16 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1572 dólares.

El euro redujo las pérdidas tras la publicación de datos que muestran una ralentización de la actividad económica de EEUU debido a la escalada de la violencia en Oriente Medio.

El índice de gestores de compras de la actividad total de EEUU bajó en marzo hasta 51,4 puntos, desde los 51,9 puntos de febrero, según S&P.

El euro se debilitó anteriormente dado que los bombardeos y la subida del precio de la energía continúan pese al anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que han entablado contactos con Irán, algo que este último país ha negado.

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El crecimiento de la actividad total de la zona euro se ralentiza en marzo mientras que la inflación de los costes alcanza su máxima de más de tres años debido a la guerra en Oriente Medio, datos que impulsaron las ventas de euros.

El flash del índice de gestores de compras compuesto de la actividad total de la zona del euro, del sector servicios y manufacturero, bajó en marzo hasta 50,5 puntos (51,9 puntos en febrero) debido al debilitamiento de los servicios, según S&P.

La guerra en Oriente Medio ha provocado un aumento de los costes y el mayor alargamiento de los plazos de entrega desde agosto de 2022.

El economista jefe de negocios de S&P Global Market Intelligence, Chris Williamson, señaló que el índice activa "las alarmas de estanflación a medida que la guerra en Oriente Medio impulsa los precios intensamente al alza mientras desalienta el crecimiento".

"El Banco Central Europeo ya no se encuentra en un 'lugar ideal' respecto al crecimiento y la inflación, y tendrá que avanzar con cautela respecto a la política (monetaria) ante un claro y creciente riesgo de estanflación en los próximos meses", considera Williamson.

El gobernador del banco central de Croacia, Boris Vujcic, dijo a Bloomberg que el BCE sabrá pronto si debe subir los tipos de interés en la reunión a finales de abril debido a la guerra en Irán y la subida del precio del petróleo.

Vujcic, que va a sustituir a Luis de Guindos como vicepresidente del BCE, consideró que es mejor empezar más pronto con pequeñas subidas de los tipos de interés, que empezar más tarde y dar pasos más grandes.

La moneda única se cambió hasta en una banda de fluctuación entre 1,1569 y 1,1615 dólares.