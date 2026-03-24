El festival de documentales Hot Docs proyectará este año 115 películas de 51 países

El certamen presentará 80 largometrajes y 35 cortos, con 52 estrenos mundiales e internacionales, y un programa que aborda temas que van desde conflictos sociales hasta el impacto de la tecnología.

Este año destaca el programa Made in Brazil, que ofrecerá nuevas producciones brasileñas como el estreno mundial de 'Solar Shadow', centrado en la astronomía indígena ancestral, y el estreno internacional de 'This Tiny Piece of My Heart', de Dona Onete, retrato de la cantante conocida como la 'reina del carimbó'.

Además, el festival incluirá historias relacionadas con herencias culturales como 'INDIVISUM: Legacies Adrift', que explora conflictos familiares en Guadalupe, un departamento francés de ultramar en el Caribe, o documentales que abordan dinámicas sociales en comunidades migrantes y diásporas.

Hot Docs además ha programado documentales sobre conflictos sociales, crisis medioambientales o transformaciones culturales en distintas regiones del mundo.

El festival también incluirá obras que abordan cuestiones globales como la guerra, la resistencia femenina o el impacto de la tecnología, con títulos como 'A War on Women', sobre la lucha feminista en Irán, así como producciones sobre inteligencia artificial y cultura digital, temas que afectan de forma transversal a las sociedades latinoamericanas.

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La edición 33 de Hot Docs se inaugurará con el estreno mundial de 'Antidiva: The Carole Pope Confessions', de la directora canadiense Michelle Maman, y contará con actividades 'como el Hot Docs Forum, uno de los principales mercados internacionales del documental.