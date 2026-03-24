El Gobierno español pide a Irán que ponga fin a las ejecuciones y condenas de muerte

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores reitera su rechazo a este "castigo inhumano", que es "contrario a los derechos humanos más fundamentales de vida y dignidad".

También se muestra en contra de la "sangrienta represión" del régimen de Irán sobre su población y, especialmente, contra los manifestantes pacíficos, muchos de ellos asesinados o ejecutados tras juicios sumarios, o detenidos arbitrariamente.

El Ministerio de Exteriores reitera asimismo su firme condena a los "ataques indiscriminados" del régimen iraní contra la población civil, viviendas e infraestructuras civiles estratégicas de los países del Golfo y la región.

Tras advertir de que todo ello se hace "violando sistemáticamente" el derecho internacional, el Gobierno español traslada sus condolencias a las familias de los fallecidos, y su solidaridad a todas las víctimas de esos ataques.

El Ejecutivo español exige al régimen de Irán que ponga fin a esos ataques y que desbloquee la navegación en el estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético global.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Y llama a todas las partes a la "contención" y a "desescalar el conflicto", antes de recordar que el impacto desestabilizador que está produciendo "ya tiene alcance global".

Este conflicto en Oriente Medio se desencadenó el pasado 28 de febrero tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, y la respuesta de este país con ataques a otros Estados de la región aliados de EE.UU.