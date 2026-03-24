El Gobierno español rinde homenaje a las víctimas de la dictadura militar en Argentina

Con motivo del Día Internacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en la República Argentina, el Consejo de Ministros de España sacó adelante este reconocimiento, donde se condena las violaciones de los derechos humanos, las desapariciones y los asesinatos perpetrados por las juntas militares argentinas, y expresa su recuerdo y homenaje a las personas de nacionalidad española víctimas de esa dictadura.

La ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, explicó que también se reconoce la perseverancia de los familiares de las víctimas para "mantener viva la memoria" de lo ocurrido y para impulsar procesos de investigación para esclarecer todos los hechos.

La iniciativa constituye un reconocimiento explícito a las víctimas españolas "de la represión ilegal ejercida por las juntas militares".

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, recordó que, hace 50 años, cuando España comenzaba a recuperar la libertad, se produjo un golpe de Estado en Argentina que sumió al país en una dictadura y los españoles que habían emigrado por el franquismo volvieron a sufrir "un sistema represivo" basado "en detenciones clandestinas, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas".

Y que, por esta razón, la inclusión de estos hechos en la memoria democrática de España "responde al deber del Estado de reconocer y reparar a todas las víctimas de violaciones de derechos fundamentales, independientemente del lugar donde se produjeron los hechos".

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El Gobierno español considera, asimismo, que la memoria de las víctimas interpela a la comunidad internacional y "obliga a redoblar" los esfuerzos en la protección de las libertades fundamentales.

"La consolidación de las democracias exige asumir el pasado con rigor, garantizar el acceso a la documentación y promover el conocimiento histórico como herramienta frente a la impunidad", añade el comunicado.