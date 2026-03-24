El Gobierno francés quiere castigar con 1 año de cárcel la inhalación del 'gas de la risa'

En su entrevista al canal TF1, Nuñez detalló también que el transporte de este gas podrá estar penado con hasta dos años entre rejas y 7.500 euros de multa.

Para la inhalación del óxido nitroso, la sanción será de 3.750 euros (con la posibilidad de ser de 200 euros si se cobra directamente sin ir a juicio) y para la conducción bajo efectos del gas, de 9.000.

El óxido nitroso, que tiene usos médicos y culinarios, tiene ciertos efectos euforizantes, pero puede llevar a los consumidores a perder el control, lo que ha provocado varios accidentes mortales en Francia, protagonizados especialmente por jóvenes.

En el país su venta no está prohibida, aunque sí muy controlada, salvo en algunos municipios, cuyos alcaldes han adoptado ordenanzas ante su generalización entre los jóvenes.

Una reciente encuesta publicada en Francia reveló que uno de cada diez jóvenes franceses confesó haber consumido 'gas de la risa' de forma lúdica y la mitad de ellos haber conducido tras ello.