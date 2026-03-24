El Hang Seng repunta un 2,8 % ante la esperanza por una tregua entre EE. UU. e Irán

El selectivo sumó 681,24 puntos hasta los 25.063,71, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, subió un 2,31 %.

Los repuntes más destacados fueron los de la cadena de joyerías Laopu Gold (+16,12 %) y la biotecnológica Wuxi Apptec (+10,61 %).

También subió hoy la tecnológica Xiaomi (+1,93 %), que tiene previsto presentar sus resultados del ejercicio 2025 esta misma tarde, al igual que China Telecom, aunque esta se dejó un 1,61 %.

No fue tampoco una buena sesión para la farmacéutica Sinopharm (-3,62 %) o para la petrolera estatal Cnooc (-3,48 %).

El volumen de negocio de la sesión fue de 303.070 millones de dólares de Hong Kong (38.691 millones de dólares, 33.363 millones de euros).