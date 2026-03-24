El ICE detiene al artista jamaicano de dancehall Rygin King en Estados Unidos

Matthew Smith, nombre de pila del cantante, fue detenido el lunes, 23 de marzo, de acuerdo a los datos de la página web del ICE.

En 2024, el artista, su esposa Ileene Parker-Smith y otras cuatro personas fueron arrestados en el distrito neoyorquino de Queens, después de que la Policía afirmara haber encontrado un arma de fuego cargada que pertenecía a los detenidos.

King se declaró inocente de seis cargos, incluido uno por "posesión ilegal de un arma de fuego cargada en segundo grado", que puede acarrear una pena máxima de 15 años para una persona sin antecedentes.

El artista fue citado a declarar ante la jueza Mary L. Bejarano del Tribunal Penal Supremo de Queens el 27 de marzo.

King sufre graves problemas físicos desde que recibió tres disparos en un tiroteo ocurrido en 2020 en Westmoreland, en el oeste de Jamaica, en el que murió la esposa de su mánager, Sashalee Blackwood.

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Sus álbumes 'Therapy' y 'Recovery' describen esta parte de su vida y cómo enfrentó su recuperación, tras quedar en silla de ruedas.

King no es el único artista de dancehall jamaicano que ha sido detenido este año por el ICE, ya que Hillside Chronic Law lleva recluido desde enero en el centro de detención de inmigrantes Alligator Alcatraz, en Florida.

En 2016, King publicó 'Feather Weight', su primer éxito al que le sucedieron los destacados temas 'Pretty Little Freak', 'Feel Like This' y 'Tuff', que ha presentado en eventos multitudinarios por El Caribe, Estados Unidos, Canadá y Europa.