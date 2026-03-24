El internet móvil vuelve a funcionar en el centro de Moscú tras semanas de restricciones

En todas las estaciones de metro del centro de Moscú los ciudadanos ya podían disfrutar este martes de la conexión a internet, una opción que perdieron hace tres semanas por “motivos de seguridad”, según el Kremlin.

Simultáneamente con la desconexión de internet, en Moscú comenzaron a funcionar las “listas blancas” de las páginas y servicios a los que se podía acceder sin conexión a la red.

A la vez, los cortes no afectaron el servicio de internet por cable, que sí estuvo disponible para los moscovitas durante las últimas tres semanas.

Según la prensa, solo la primera semana de restricciones en Moscú causó pérdidas de unos 5.000 millones de rublos, es decir, casi 62 millones de dólares.

El analista independiente Sarkis Darbinián dijo al medio The Insider que internet volvió a funcionar en la capital rusa no porque las autoridades se quedaran sin posibilidades para su futuro bloqueo, sino porque el Servicio Federal de Seguridad (FSB) consideró que ya no existe la amenaza que motivó las restricciones.

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Desde hace un año muchas regiones rusas se quejan de que el internet móvil está bloqueado o funciona sólo unas pocas horas al día, lo que dificulta en gran medida el trabajo fuera de casa, sean empresarios, fontaneros, taxistas, repartidores o transportistas

No obstante, Moscú y San Petersburgo se habían librado hasta ahora de la censura, un excepcionalidad que se terminó a partir del 5 de marzo, aludiendo a la necesidad de seguridad ante los drones ucranianos.