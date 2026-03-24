El jefe saliente de la UNRWA augura un "prolongado periodo de miseria" para los palestinos

"Me temo que a los palestinos no les espera un futuro digno, sino un periodo prolongado de miseria, en el que lucharán por sobrevivir en una tierra que ya no les pertenece", afirmó en una conferencia impartida en la principal escuela de relaciones internacionales de Ginebra, a pocos días de dejar su cargo el próximo 31 de marzo.

El comisionado general recordó que tras un conflicto que ha causado la muerte de al menos 72.000 personas se ha declarado un alto el fuego "sólo en el papel, porque desde entonces se ha matado a otros 650 palestinos en operaciones militares".

Lazzarini también ve con pesimismo los anunciados proyectos de crear en Gaza una suerte de "Riviera" y que, de seguir adelante, significarían que esa tierra "ya no pertenecería a los gazatíes".

"En el mejor de los casos, se convertirían en ciudadanos de segunda o tercera categoría. Los que se quedaran lo harían para servir a quienes puedan permitirse comprar ese nuevo modelo", vaticinó.

Lazzarini también advirtió contra los proyectos que buscan crear en Gaza supuestas "comunidades seguras alternativas" en las que los palestinos serían sometidos a estrecha vigilancia mediante alta tecnología y necesitarían autorización cada vez que quisieran salir.

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"Me recuerdan a una versión adaptada del sistema de China con los uigures, o de lo que ocurrió con los indígenas de América hace 200 años", comparó el diplomático suizo.

El jefe de la UNRWA recordó los ataques que contra la agencia ha lanzado Israel, que culminaron con el saqueo e incendio de su sede en Jerusalén Este, y alertó que las violaciones de los derechos humanos israelíes se producen en un nuevo clima de impunidad preocupante.

"Las violaciones del derecho internacional no son nuevas, lo que sí es novedoso es que ya no se ocultan, sino que se cometen con orgullo", lamentó, alertando de que las leyes humanitarias están perdiendo su universalidad, amenazadas por "el auge del populismo y la intolerancia".