El Kospi surcoreano se eleva más del 3 % tras prórroga de ataques de EE.UU. a Irán

Tras media hora de negociación, el indicador aumentaba un 3,08 % o 171,20 puntos, hasta los 5.725,12 enteros. El Kospi ganó un 2,74 % en el cierre de la sesión previa.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también crecía un 2,45 %, o 27,53 puntos, hasta las 1.148,97 unidades.

El aumento de la Bolsa surcoreana en la apertura sucede después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera la víspera que progresan las negociaciones con Teherán para poner fin a la guerra, aunque Irán ha negado que hubiera conversaciones formales.

En el sector de los semiconductores, Samsung Electronics, valor de referencia local, se elevaba casi un 3 % a la apertura, mientras su principal rival, SK Hynix, hacía lo propio con un incremento aproximado del 3,50 %.

El fabricante de vehículos Hyundai Motor saltaba un 3,25 %, y su empresa hermana Kia crecía en torno al 2,50 %.