El Nikkei y el Kospi repuntan tras la ampliación del ultimátum de Trump a Irán

El principal índice tokiota, el Nikkei, consiguió repuntar este lunes cerca de un 1 % al cierre de la media sesión, ganando unos 400 puntos respecto al día anterior hasta alcanzar los 51.910,42 enteros, con subidas en el 90 % de los títulos.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, registró una subida de cerca del 1,5 %, o 53,6 puntos, hasta colocarse en 3.540,04 unidades tras el cierre de la sesión matutina.

El sector tecnológico y de los semiconductores, vinculado a los activos de riesgo, logró mejorar los resultados de la jornada previa, con la firma Tokyo Electron subiendo cerca del 1,3 %.

El sector bancario también arrancó la jornada en verde, con subidas en las principales firmas niponas, como Mizuho o SMBC, que crecían un 2,72 % y un 1,24 %, respectivamente. El mayor banco japonés, Mitsubishi UFJ, se revalorizaba cerca de un 1,8 %.

Mientras, el Kospi surcoreano registró una subida superior al 2 % en la sesión matutina de este lunes, hasta situarse en 5.522,77 enteros, tras el desplome de más del 6 % de la sesión anterior.

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Además, el índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, repuntó cerca del 1,4 %, o 15,63 puntos, hasta situarse en 1.112,52 unidades a media mañana.

En el sector tecnológico, las grandes firmas de semiconductores lideraron el repunte tras las fuertes pérdidas de la víspera.

Samsung Electronics, valor de referencia local, se recuperó un 1,45 %, mientras que su competidor SK Hynix avanzaba cerca de un 4 %, revirtiendo parte de las bajadas de la sesión previa.