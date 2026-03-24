El Parlamento de Honduras suspende al fiscal general para abrirle un juicio político

El anuncio lo hizo el presidente del Parlamento, Tomás Zambrano, luego de una sesión, con el rechazo de la bancada del ahora opositor Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), que se celebró en medio de un zafarrancho con pitos, empellones, gritos, lanzamiento de agua y quema de pólvora, mientras era leída la denuncia con las causas para abrirle juicio político a Zelaya.

Zambrano anunció el nombramiento de una comisión integrada por nueve diputados para que haga las investigaciones del caso y dijo que Zelaya será citado para que comparezca ante el Parlamento, y que se le respetarán sus derechos.

Agregó que la iniciativa para abrirle juicio político al fiscal general fue aprobada por 93 diputados -de cuatro bancadas-, de los 128 que integran el Parlamento.

Señaló además que "en la historia del país es el primer juicio político que se admite y se suspende del cargo un alto funcionario", y que en once ocasiones que hubo iniciativas en ese sentido por parte de Libre, no tuvieron los votos necesarios en el Parlamento.

El titular del Legislativo dijo que hoy se le dio lectura a una denuncia sustentada en más de doce páginas con información y documentación para que se inicie un juicio político contra Zelaya.

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También señaló que la destitución de Zelaya dependerá de lo que determine la comisión especial y el pleno del Parlamento, y que la titularidad provisional del Ministerio Público (Fiscalía) la asume a partir de hoy el fiscal general adjunto, Marcio Cabañas.

Zambrano anunció que más adelante el Parlamento conocerá de otras denuncias para abrirle juicio político a otros funcionarios, y aunque no precisó nombres, uno de ellos sería el consejero Marlon Ochoa, del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Subrayó que en el caso de Zelaya, se le dejará el espacio para que presente todas las pruebas de descarga en su contra, y mientras se estará a la espera del informe que presente la comisión especial.

El fiscal general destituido reaccionó diciendo que recibe el inicio del juicio político en su contra "con serenidad y con la tranquilidad de haber actuado conforme a la ley".

"En apego a la Constitución de la República, compareceré ante el Congreso Nacional de frente cuando el pleno me convoque, para exponer la verdad y aclarar, uno a uno, los señalamientos que se han realizado, siempre con objetividad y respeto al marco legal", subrayó Zelaya en un mensaje en la red social X.

"No tengo miedo. Tengo fe, tengo principios y tengo el compromiso de seguir adelante, con dignidad y lealtad al pueblo hondureño", agregó.