El populista Reform UK lidera la intención de voto en el Reino Unido

El estudio sitúa al Partido Laborista del primer ministro británico, Keir Starmer, en segundo lugar con un 19 % de apoyo, seguido de los Verdes, que avanzan al tercer puesto con un 18 %, y de los conservadores, principal partido de la oposición en el Parlamento, que quedan relegados al 17 %.

Por su parte, el Partido Liberal Demócrata, tercera fuerza parlamentaria, obtiene un 13 %, su peor marca en esta legislatura.

Pese a su ventaja, Reform UK experimenta un ligero retroceso de dos puntos porcentuales respecto a otro sondeo de la semana pasada, mientras que los laboristas ganan dos puntos y los 'tories' se mantienen sin cambios, lo que refleja la volatilidad de un sistema político cada vez más multipartidista.

El sondeo, realizado entre el 22 y 23 de marzo para 'The Times' y Sky News entre 2.000 adultos, mide la intención de voto ante unas hipotéticas elecciones generales -las próximas se prevén en 2029-, pero el liderazgo de Reform es indicativo de cara a los comicios de mayo, donde se elegirán varios ayuntamientos en Inglaterra y los parlamentos de Escocia y Gales.