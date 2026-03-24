El presidente de Senegal viaja a España para reunirse esta semana con el rey y Sánchez

"El Presidente de la República partió hoy de Dakar rumbo a Madrid, España, para realizar una visita oficial al Reino de España del 24 al 26 de marzo de 2026", informó la Presidencia del país africano en un comunicado.

"Esta visita forma parte de los esfuerzos continuos para fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre Senegal y España", agregó la nota oficial.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, recibió este lunes en Madrid a su homólogo senegalés, Cheikh Niang, para reforzar las relaciones bilaterales.

El encuentro entre los dos ministros se enmarcó en la visita a España de Faye, quien este miércoles será recibido por el rey Felipe VI y el jueves por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

La visita es continuación de la que hizo Sánchez a Dakar en 2024 y del presidente de Senegal a Sevilla (sur de España) en junio del pasado año, durante la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo.