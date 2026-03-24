El presidente del Senado español llama a "respetar y trabajar" por la multilateralidad

"Merece la pena respetar y trabajar por la multilateralidad, y merece la pena participar en foros", dijo Rollán a periodistas tras reunirse con una comisión de senadores paraguayos, en el comienzo de su agenda oficial en el país tras su paso por Chile.

El funcionario llegó al país para impulsar el Foro Parlamentario Iberoamericano que tendrá lugar en octubre próximo en Madrid y será la antesala de la Cumbre de jefes de Estado y de jefes de Gobierno de noviembre en la capital española.

"La multilateralidad resulta crucial. Los principales logros y avances de la humanidad han nacido desde la unión y la colaboración de los países y de los pueblos; ese es el camino a emprender", agregó.

Rollán también reconoció que entre los Gobiernos y los pueblos puede haber diferentes visiones y propuestas acerca de las soluciones de conflictos, pero llamó a poner "encima de la mesa las coincidencias".

"En ocasiones no todas las voces son coincidentes en el 100 %, pero estoy convencido de que sí en el 90 %. Apostemos por ese 90 %", prosiguió.

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Esta jornada, Rollán también sostuvo una reunión a puerta cerrada con su par del Senado paraguayo, Basilio Núñez, con quien intercambió consideraciones sobre las relaciones entre los dos países, según se informó posteriormente.

Además, el jefe del Senado español valoró la migración paraguaya en su país, que, dijo, se ha incorporado de forma positiva al mercado laboral local.