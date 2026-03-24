El primer ministro checo niega que la ley de control de las ONG esté inspirada en Rusia

"No preparamos ninguna ley inspirada en Rusia o EE.UU. contra las entidades sin ánimo de lucro", dijo Babis en un vídeo publicado en redes sociales, respondiendo a las críticas de la oenegé 'Un millón de momentos para la democracia', que el sábado pasado reunió a 150.000 personas para protestar, entre otras cosas, contra esa ley.

La legislación establece que las entidades que reciben financiación del exterior, ya sean subvenciones, becas o donativos, deben registrarse.

Los detractores de la ley advierten que la futura norma busca estigmatizar la cooperación internacional y otorgar amplios poderes de control al Estado, sin suficientes garantías judiciales.

"Todos los flujos financieros serán accesibles públicamente" a través de un registro que prepara el Ministerio de Finanzas y que se publicará trimestralmente, precisó este martes Babis, con el objetivo de "hacer transparente la financiación de organizaciones sin ánimo de lucro" que obtienen ayudas del estado checo o del extranjero.

Babis admitió que fiscalizar la ayuda del exterior, ya sea de entes multinacionales o de estados, va a ser "más complicado" y requerirá más tiempo.

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Esas medidas "no se van a hacer deprisa, y deben reflejar la creciente zona gris entre el activismo ciudadano, el cabildeo (‘lobbying’), y la influencia del Estado financiada desde el exterior", aseveró el político, que desde las elecciones legislativas del pasado otoño encabeza una coalición de populistas, ultranacionalistas y eurocríticos.

Babis citó a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) como ejemplo de fuente de financiación de las ONG, a las que acusó de "intentar sistemáticamente cambiar la legislación" y de presionar al Gobierno, al tiempo que reciben dinero desde el extranjero.